Rescaten amb vida a Pereira, a l'oest de Colòmbia, a una dona després de set hores de recerca

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MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha celebrat a la nit d'aquest dimarts que una dona de 32 anys hagi estat rescatada amb vida a la ciutat de Pereira, a l'oest del país, després d'al voltant de set hores de recerca per part d'efectius desplegats a la zona.
"Fa pocs minuts, els Bombers, que són herois de la pàtria, van trobar a una dona de 32 anys i celebrem que l'hagin trobat amb vida", ha informat el cap de l'Executiu colombià en un vídeo difós a xarxes socials.
Es tracta de Daniela Andrea Largo Sánchez, qui ha estat trobada sota les ruïnes d'un hotel que va col·lapsar, segons ha precisat el ministre de l'Interior de Colòmbia, Rodrigo Lara Restrepo, en aquest mateix missatge de vídeo en el qual ha agregat que la mateixa ha estat rescatada després de set hores de recerca per part dels Bombers.