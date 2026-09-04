Rescatades amb vida dues persones nou dies després de les inundacions al Nepal, que deixen gairebé 1.300 morts

Ambir Tolang / Zuma Press / Europa Press / Contact
MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han anunciat aquest divendres el rescat amb vida de dues persones que van quedar atrapades en un túnel soterrat per la devastadora inundació registrada el 26 d'agost al nord del país, una tragèdia que ja deixa prop de 1.300 morts, segons l'últim recompte.
"Bones notícies. Dues persones han estat rescatades amb vida a l'interior del túnel de la planta hidroelèctrica Trishuli 3A", ha indicat l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA, per les seves sigles en anglès) per les xarxes socials.
Així, ha especificat que els rescatats són Kabir Maharjan i Sanjay Sah, que els treballadors de recerca i rescat nepalesos i estrangers han tret amb vida del lloc.
Per la seva banda, la policia nepalesa ha assenyalat en el seu últim recompte que fins ara s'han recuperat 1.290 cossos i ha xifrat en 4.788 els desapareguts, entre els quals figuren 601 estrangers, amb milers d'agents i treballadors d'emergència desplegats a les zones afectades.
A les xifres ofertes pel Nepal s'hi sumen almenys 21 morts i prop de 550 desapareguts en territori xinès --entre els quals 261 ciutadans estrangers--, tal com han assenyalat les autoritats del gegant asiàtic, a més de tres cadàvers recuperats a l'Índia.