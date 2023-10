El republicà Steve Scalise retira la seva candidatura per presidir la Cambra de Representants per manca de suport

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de la majoria republicana a la Cambra de Representants dels Estats Units, Steve Scalise, ha retirat aquest dijous per manca de suport la seva candidatura per presidir la sala en substitució de Kevin McCarthy, expulsat del càrrec al començament d'octubre, la qual cosa obre una crisi de lideratge al Partit Republicà estatunidenc.

"Simplement els informo que retiro el meu nom com a candidat a president. Aquest país compta amb nosaltres per tornar a unir-nos. Aquesta Cambra de Representants necessita un president i necessitem obrir la cambra de nou", ha declarat, tal com recull el diari 'The Hill'.

El republicà ha assenyalat que "encara queda treball per fer" perquè "algunes persones tenen les seves pròpies agendes", mentre que ha advocat per la unitat en el partit: "Encara hi ha diferències que han de resoldre's".

Scalise ha estat el candidat més votat, per un estret marge, en una votació interna de la formació política, no obstant això, està lluny d'obtenir els 217 vots necessaris a la cambra. A més, a mesura que ha avançat la jornada, un nombre cada vegada més gran de republicans s'ha mostrat en contra de donar-li el seu suport.

Abans de la votació, s'ha reunit porta tancada amb els seus companys de partit durant més de dues hores, en una trobada en la qual ha instat als seus detractors a explicar la seva oposició cap a ell. Diversos republicans han descrit la reunió com a una sessió d'alleujament que no ha estat productiva.

La incertesa, especialment de cara a les eleccions de 2024, continua des de la destitució de McCarthy, després d'un acord perquè el Congrés aprovés un controvertit projecte de llei per ajornar uns altres 45 dies la paràlisi pressupostària. La seva presidència, no obstant això, va estar marcada per la inestabilitat des dels seus inicis, doncs ja al gener d'aquest any va ser triat pel càrrec després de fins a catorze votacions a causa de la negativa amb l'ala dura dels republicans.