República del Congo rebaixa a 31 els morts per una estampida durant una jornada de reclutament de les FFAA

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Govern de República del Congo, Thierry Moungalla, ha rebaixat a 31 el balanç de víctimes mortals per una estampida ocorreguda a la capital, Brazzaville, durant una jornada de reclutament de les forces Armades, hores després que xifrés en 37 els morts.

Les autoritats congoleses han detallat que hi ha 29 cossos identificats i dos en procés d'identificació, a més hi ha 145 ferits que han estat donats d'alta, 15 persones es troben en observació i hi ha quatre ferits de gravetat, un dels quals en vigilància intensiva.

"Els nostres joves havien respost massivament la crida del deure de voler servir sota la bandera. En aquest sentit, el Govern s'inclina davant la memòria de les víctimes d'aquesta terrible tragèdia i presenta les condolences de la nació als pares que sofreixen i afligits", resa un comunicat.

L'Executiu, que ha decretat una jornada de duel nacional durant aquest dimecres, ha suspès fins a nou avís el reclutament de joves per a l'Exèrcit a la capital, encara que ha assenyalat que continuarà "amb normalitat" en la resta del territori.

Així mateix, Moungalla ha anunciat l'obertura d'una investigació administrativa conjunta entre la Policia i les Forces Armades, que determinarà les causes "de la tragèdia" i lliurarà les seves conclusions "en els propers dies"; una perquisició judicial, sota l'ordre de la Fiscalia, que implementarà les mesures "necessàries per revelar la veritat" sobre l'incident.

D'altra banda, el portaveu ha promès assistència a les víctimes de l'estampida amb totes les despeses mèdiques que es generin, així com dels enterraments, i ha convidat a les famílies interessades a posar-se en contacte amb els serveis del Ministeri d'Assumptes Socials, Solidaritat i Acció Humanitària.

Multitud de joves havien acudit a l'estadi per poder presentar una sol·licitud i incorporar-se com a militars, segons el diari 'Les Echos'. Les places eren limitades, per la qual cosa els esforços per intentar ser els primers van derivar en tumults, amb nombroses persones trepitjades al terra i asfixiades.