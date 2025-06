La relatora de l'ONU per Palestina insta Londres a demanar explicacions a Israel per l'assalt al 'Madleen'

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

La relatora de les Nacions Unides als territoris palestins ocupats, Francesca Albanese, ha instat aquest dilluns el Govern britànic a "sol·licitar urgentment" una explicació a les autoritats israelianes per l'assalt i la confiscació del 'Madleen', l'embarcació que es dirigia a la Franja de Gaza per subministrar ajuda humanitària, i garantir l'alliberament "immediat" de la tripulació, que es troben detinguts a l'espera de la seva deportació.

"Atès que, segons s'informa, el 'Madleen' va ser interceptat i confiscat per les forces israelianes en aigües internacionals, el Govern del Regne Unit ha de sol·licitar urgentment un aclariment complet i garantir l'alliberament immediat del vaixell i la tripulació", ha declarat a X, on ha defensat que es permeti al vaixell continuar "la seva missió humanitària legítima a Gaza".

Poc després, ha demanat a "tots els ports del Mediterrani (...) enviar vaixells amb ajuda, solidaritat i humanitat a Gaza", davant de la impossibilitat que el 'Madleen' ho faci, en estar retingut per les autoritats d'Israel.

"Navegaran junts, units, i seran imparables. Trencar el bloqueig és una obligació legal dels estats i un imperatiu moral per tots nosaltres", ha afegit.

Albanese ha fet aquestes declaracions després que la denominada Coalició de la Flotilla de la Llibertat hagi denunciat aquest dilluns a la matinada la intercepció del 'Madleen' per les autoritats israelianes, la confiscació del seu carregament i la detenció "arbitrària i il·legal" de la seva tripulació, després d'haver estat objecte de l'atac d'un dron en el seu viatge cap a la Franja de Gaza.

L'organització va recordar recentment que el 'Madleen' té bandera britànica, per la qual cosa està sota la jurisdicció i responsabilitat del Govern del Regne Unit i va al·ludir a Londres, que té "l'obligació legal de defensar" l'embarcació i els civils a bord, així com "d'impedir qualsevol interferència il·legal --inclosa qualsevol amenaça o ús de la força-- per part de potències estrangeres com Israel", segons va assenyalar a les xarxes socials.