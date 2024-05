Una relatora de l'ONU critica la "histèria" als EUA contra les protestes propalestines

Khan assegura que s'estan detectant biaixos contra aquests manifestants i demana protegir la llibertat d'expressió

La relatora especial de l'ONU per a temes de llibertat d'expressió, Irene Khan, ha criticat la "histèria" als Estats Units contra les recents manifestacions propalestines als campus universitaris del país, i ha assegurat que s'està infringint el dret a la protesta després de centenars de detinguts.

"Cal protegir el discurs legítim però, per desgràcia, hi ha una histèria que s'està apoderant dels Estats Units", ha assegurat Khan durant una entrevista amb el portal de notícies de l'ONU, en referència a les dimissions forçades dels rectors de nombroses universitats al país després de ser acusats de permetre discursos i accions antisemites, en referència a les esmentades protestes.

En aquest sentit, ha informat que diferents relators especials estan detectant biaixos contra els manifestants propalestins, per la qual cosa ha demanat protegir la llibertat d'expressió.

Khan ha demanat no barrejar els discursos d'odi "amb la crítica a Israel com a entitat política i com a Estat", i ha expressat que "criticar a Israel és perfectament legítim segons el Dret Internacional".

Després d'això, ha assenyalat que el conflicte a la Franja de Gaza està arrossegant al món a una crisi sobre la llibertat d'expressió a causa que els simpatitzants tant dels israelians com dels palestins confonen les seves diferents postures sobre la situació amb discursos de la incitació a l'odi o a la violència.

"La crisi de Gaza s'està convertint realment en una crisi mundial de la llibertat d'expressió. Això tindrà enormes repercussions durant molt temps", ha afegit.

Així mateix, ha recalcat que tant l'antisemitisme com la islamofòbia, un tipus de discurs d'odi que va contra el Dret Internacional, han de ser prohibits.

Nombroses manifestacions propalestines han tingut lloc al llarg d'aquesta setmana, que s'han anat estenent al llarg de la mateixa a nombrosos campus del país, on la Policia de cada estat ha dut a terme centenars de detencions. La situació és tal que s'han arribat a pronunciar figures polítiques com el president del país, Joe Biden, i fins i tot el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, els quals les han qualificat d'"antisemites".