La reina Margarida celebra la seva última audiència abans de deixar el tron de Dinamarca

COPENHAGUEN, 8 gen. (DPA/EP) -

La reina Margarida II de Dinamarca ha celebrat aquest dilluns la seva última audiència abans de cedir el testimoni diumenge vinent al seu fill, que regnarà com a Frederic X, tal com ella mateixa va anunciar en el discurs de la nit de Cap d'Any.

La monarca ha rebut gairebé 80 persones al Palau Christiansborg, en una cerimònia de lliurament de reconeixements que marca l'últim acte oficial dels seus 52 anys de regnat. No té més activitats a l'agenda fins diumenge, quan es formalitzarà l'abdicació.

Margarida II va anunciar per sorpresa la renúncia en un discurs en què va citar com a principal motiu l'operació d'esquena a la qual va ser sotmesa el febrer del 2023. El seu fill recollirà la corona als 55 anys, fet que deixarà com a principal hereu el príncep Christian, de 18 anys.