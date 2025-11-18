El Rei trasllada a Zelenski el suport d'Espanya davant Rússia i a la seva adhesió a la UE

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI s'ha reunit aquest dimarts amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, a qui ha traslladat el suport d'Espanya en "tots els àmbits" davant la invasió de Rússia a més del seu procés d'adhesió a la Unió Europea, segons han informat la Casa del Rei.
El monarca ha rebut al palau de La Zarzuela el mandatari ucraïnès, qui fa la seva tercera visita oficial a Espanya des de la invasió russa el febrer del 2022 i, després de reunir-se al seu despatx, li ha ofert un esmorzar en el seu honor.
Durant la reunió, segons ha informat La Zarzuela, Felip VI "ha reafirmat el suport espanyol a Ucraïna en tots els àmbits, diplomàtic, financer i militar, durant tot el temps que calgui".
Així mateix, ha reiterat el suport d'Espanya a Ucraïna en el seu procés d'adhesió a la Unió Europea, "un camí en el qual ha fet grans progressos recollits en l'informe d'ampliació de la Comissió Europea del passat 4 de novembre", han precisat les mateixes fonts.
Per la seva banda, Zelenski ha agraït a Espanya el seu "sincer suport a Ucraïna en la nostra lluita contra l'agressió russa" en un missatge a través de Telegram després de reunir-se amb el Rei. "Apreciem tota l'assistència que ens han brindat", ha afegit.
El Rei ha estat acompanyat pel ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i l'ambaixador d'Espanya a Ucraïna, Ricardo López-Aranda, mentre que per la part ucraïnesa, a més de Zelenski, hi havia el cap de l'Oficina del President, Andrí Iermak.
La d'aquest dimarts ha estat la tercera trobada entre el cap de l'Estat i el mandatari ucraïnès, amb qui es va reunir l'octubre del 2023 a Granada al marge de la cimera de la Comunitat Política Europea i el maig del 2024 durant la visita oficial que va dur a terme a Madrid. A més, el monarca va tenir ocasió de saludar Zelenski durant l'Assemblea General de l'ONU el passat mes de setembre.