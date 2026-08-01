El Rei segueix la crisi de Ceuta amb "indignació" i recalca que "l'Estat ha de vetllar per la seva seguretat"

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 1 ago. (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha seguit amb "gran preocupació i indignació" els esdeveniments dels últims dies a Ceuta i, en menor mesura, a Melilla, i ha dit que "l'Estat ha de vetllar per la seva seguretat i per evitar que aquests fets, que a més s'han traduït en una trista i tràgica pèrdua de desenes de vides, tornin a repetir-se".
Segons ha informat la Casa del Rei aquest dissabte, el cap de l'Estat "creu necessari adoptar totes aquelles mesures que transmetin de forma unida, clara i determinant" a la població d'ambdues ciutats "el suport i afecte de la resta d'Espanya".
Les mateixes fonts han explicat que el Rei manté contacte des de dijous passat tant amb el president del Govern, Pedro Sánchez, com amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aquest dissabte va viatjar a Ceuta.
Felip VI continua en converses amb els presidents de les dues ciutats autònomes, Juan Jesús Vivas i Juan José Imbroda, als quals va telefonar la nit del dijous i el matí del divendres, respectivament, i als quals ha traslladat "paraules d'ànim i fermesa".
ELS MINISTRES D'INTERIOR DE LA UE ES REUNIRAN DIMARTS
El missatge del Rei arriba quan s'ha confirmat que els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts que ve per videoconferència per abordar l'evolució de la crisi, després que tant Sánchez com els líders dels altres 22 Estats membres sol·licitessin la convocatòria urgent d'una trobada extraordinària.
"Com a Presidència del Consell, Irlanda convocarà dimarts una reunió del Consell de Justícia i Afers d'Interior, presidida per Jim O'Callaghan, per debatre l'evolució de la situació a Ceuta", ha anunciat el primer ministre irlandès, Micheál Martin.
Hores abans, Sánchez havia traslladat per carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, la seva "seriosa preocupació" per la reacció d'alguns governs europeus, després que països com Itàlia, Suècia o Dinamarca arribessin a reclamar la suspensió temporal d'Espanya de l'espai Schengen o plantegessin restablir controls fronterers.
El cap de l'Executiu ha qualificat aquesta resposta de "asimètrica", en considerar-la basada en "prejudicis, notícies falses, ignorància o interessos polítics" i contrària al Dret europeu i als principis de solidaritat comunitària.