El rei del Marroc concedeix el perdó a més de 700 presos i condemnats en llibertat amb motiu del Milad

MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El rei Mohamed VI del Marroc ha concedit aquest dimecres el perdó a 742 persones amb motiu de la celebració del Milad (aniversari del profeta Mahoma), entre els quals hi ha presos i condemnats en llibertat.

"Amb ocasió del Milad d'aquest any (...) la seva majestat el rei Mohamed VI (...) va tenir a bé concedir la seva gràcia a un grup de persones condemnades per diferents tribunals del regne", resa un comunicat del Ministeri de Justícia publicat per l'Agència Marroquina de Notícies (MAP).

Entre els beneficiaris d'aquesta mesura es troben 528 persones preses, de les quals 22 seran indultades, 503 rebran una remissió de la pena i tres veuran commutada la seva cadena perpètua per una temporal.

D'altra banda, hi ha 214 persones condemnades però que es troben en llibertat, de les quals 50 seran indultades, vuit veuran perdonada la seva la seva pena de presó però la multa es mantindrà, altres nou seran indultades tant de la pena de presó com de multa, 146 no hauran de pagar les seves multes i una altra més veurà commutada la seva pena de presó i multa.