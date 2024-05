El rei Carles III transfereix al seu fill Guillem el càrrec de coronel en cap del cos aeri

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El rei Carles III ha transferit de manera oficial aquest dilluns al príncep Guillem el càrrec de coronel en cap del cos aeri de les forces armades del Regne Unit en un acte celebrat durant una visita a la base de Middle Wallop, al comtat de Hampshire.

El monarca, que ha tingut el títol 32 anys, ha mantingut així una trobada poc comuna amb el seu fill gran, a qui s'ha referit com un "bon pilot". El rei ha arribat a l'aeròdrom a bord d'un helicòpter militar i ha dit que abandona el títol "amb tristesa".

"Espero que aneu de fortalesa en fortalesa amb el príncep de Gal·les com a nou coronel en cap", ha manifestat en unes declaracions recollides per la cadena de televisió britànica BBC. A més, ha traslladat als militars una "immensa admiració", especialment per la seva feina a l'Iraq i l'Afganistan.

La decisió arriba a mesura que el rei Carles III continua en tractament pel càncer de pròstata que li van diagnosticat fa uns mesos. Està previst que el príncep Guillem abandoni la base a bord d'un helicòpter Apache.