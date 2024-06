El rei Carles d'Anglaterra i Caterina reapareixen en públic en una desfilada militar

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El rei Carles d'Anglaterra i la princesa de Gal·les, Caterina, han reaparegut aquest dissabte en públic en la coneguda com a Desfilada de l'Estendard, una desfilada militar que se celebra cada any a Londres coincidint amb l'aniversari del monarca. Aquesta és la primera aparició pública de Caterina en sis mesos, des que es va anunciar que se li havia diagnosticat càncer.

Caterina ha aparegut acompanyada dels seus fills en una carrossa tirada per cavalls que sortia del Palau de Buckingham poc després de les 11.00 hores. Abans, havia sortit una altra carrossa amb el rei Carles i la reina Camil·la, segons recull la premsa britànica.

La desfilada se celebra en la coneguda com a avinguda Mall de Londres, on s'han instal·lat graderies i una tribuna des d'on la família reial ha contemplat el pas de les unitats militars.

Caterina es va sotmetre al gener a una intervenció quirúrgica abdominal i se li està subministrant quimioteràpia --de caràcter "preventiu", segons l'escassa informació oficial de la qual es disposa--, per la qual cosa ha deixat les funcions del seu càrrec.

El Palau de Kensington va publicar divendres un missatge oficial en el qual s'anunciava la participació de Caterina en l'acte militar i s'informava que la princesa de Gal·les tenia "dies bons i dies dolents" i que "encara no està fora de perill". "El meu tractament continua i continuarà durant uns alguns mesos més", ha relatat.

"Els dies que em sento prou bé és un plaer implicar-me en la vida escolar, invertir temps personal en les coses que em donen energia i positivitat i començar a fer una mica de feina des de casa", va afegir.

El mateix dia que es va informar de la cirurgia abdominal de Caterina també es va revelar que el rei estava sent sotmès a un tractament per càncer de pròstata i també se li està subministrant quimioteràpia, per la qual cosa la seva compareixença en la Desfilada de l'Estendard és un bon senyal sobre el seu estat de salut. El monarca havia estat dotze setmanes sense compareixences públiques, però després va reprendre part de les seves funcions.