El Regne Unit situa a Avdíivka "els combats més intensos" del conflicte a Ucraïna

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La zona d'Avdíivka, situada a la regió ucraïnesa de Donetsk, ha registrat en l'última setmana "els combats més intensos" dels que actualment tenen lloc entre les forces d'Ucraïna i les de Rússia, segons els serveis d'intel·ligència britànics.

En aquesta zona s'hi arriba a registrar alguns dies el 40 per cent dels enfrontaments dels quals informen les autoritats d'Ucraïna, si bé el front sembla relativament estancat i cap dels dos bàndols ha aconseguit grans avanços en les últimes setmanes.

Les ofensives russes es basen principalment en assalts d'unitats d'infanteria, sovint perpetrats per les unitats penals conegudes com Tempesta Z, reservistes gairebé sense experiència i als qui Moscou està recorrent per a operacions amb un nivell de risc elevat.

Per la seva banda, les tropes ucraïneses han aconseguit avançar en alguns contraatacs, la qual cosa per exemple ha impedit que les forces russes controlin la localitat de Stepove, segons l'informe britànic difós aquest dilluns pel Ministeri de Defensa.

El control sobre Stepove seria clau en els esforços de Rússia per envoltar Avdíivka i la seva àrea industrial, han apuntat els experts britànics.