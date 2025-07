El Regne Unit reconeixerà l'Estat de Palestina si Israel no accedeix a un alto el foc a Gaza

MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha confirmat aquest dimarts que el Regne Unit reconeixerà l'Estat de Palestina si el Govern d'Israel no adopta "mesures substancials" per posar fi a la greu situació de la Franja de Gaza i accedeix a un alto el foc amb Hamas.

"El Regne Unit reconeixerà l'Estat de Palestina davant l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre si el Govern israelià no pren mesures substancials per posar fi a la terrible situació de Gaza, acorda un alto el foc que comprometi una pau sostenible a llarg termini i reprengui la perspectiva de la solució dels dos estats", ha indicat Starmer.

Això inclou "permetre que l'ONU reprengui el subministrament d'ajuda i deixar clar que no hi haurà annexions a Cisjordània". Starmer ha indicat a més que es farà una avaluació davant l'Assemblea General de l'ONU "sobre el grau de compliment d'aquests passos per part dels actors".

El primer ministre britànic ha afirmat que "la condició d'Estat palestí és un dret inalienable del poble palestí" i que "no és un regal de cap veí", a més de ser "essencial per a la seguretat a llarg termini d'Israel".

D'altra banda, ha reiterat que "Hamas és una organització terrorista responsable de les atrocitats del 7 d'octubre". "No ha de ser mai recompensada", ha dit, després d'instar la milícia palestina a "alliberar immediatament tots els ostatges, signar un alto el foc immediat, acceptar que no participaran en el Govern de Gaza i comprometre's amb el desarmament".

Starmer també ha aprofitat per assegurar que Londres està prenent mesures per "alleujar la situació humanitària" amb enviaments aeris sobre l'enclavament palestí en coordinació amb Jordània, a més del trasllat de nens ferits des de Gaza fins a hospitals britànics.

Això es produeix després que el president francès, Emmanuel Macron, anunciés públicament que França reconeixerà al setembre davant l'Assemblea General de l'ONU Palestina com a estat, "fidel al seu compromís històric amb una pau justa i duradora al Pròxim Orient", amb la qual cosa s'afegeix així a altres països occidentals que recentment han pres aquesta mesura, com Espanya.