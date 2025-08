El Regne Unit rebutja la postura de l'Iran sobre l'urani enriquit i diu que l'amenaça "és real"

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors britànic, David Lammy, ha rebutjat aquest dissabte la postura de l'Iran sobre la idea d'enriquir urani únicament per a "finalitats acadèmiques", com defensa Teheran, i ha expressat que l'amenaça nuclear "és real".

Lammy ha manifestat així que els líders iranians "no han pogut explicar malgrat les converses per què necessiten urani enriquit al 60%". "Ells diuen que és per motius acadèmics, però no accepto aquesta resposta", ha afirmat.

Així, ha recordat que va ser l'ex-primer ministre Gordon Brown --que va ocupar el càrrec entre el 2007 i el 2010-- qui va acusar l'Iran d'"enganyar" la comunitat internacional en crear les instal·lacions militars subterrànies de Fordo (que van ser bombardejades el passat mes de juny per l'exèrcit dels Estats Units en el marc del conflicte amb Israel).

Les alarmes han tornat a sonar després que l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA) assenyalés al maig que l'Iran té emmagatzemat una gran quantitat d'urani enriquit al 60%, per sota el nivell necessari per desenvolupar armament.

Lammy, en una entrevista amb el diari 'The Guardian', ha advertit que "el desenvolupament d'armes nuclears per part de l'Iran podria portar a un augment de la tensió al Pròxim Orient".

En aquest sentit, ha recordat els efectes devastadors del bombardeig nord-americà sobre Hiroshima i Nagasaki durant la Segona Guerra Mundial i ha posat l'accent que un Iran amb armes nuclears deixaria a les futures generacions un "món amb moltes més armes nuclears que el món d'avui".

A més, ha descartat que Israel hagi estat darrere de la decisió dels Estats Units d'atacar les instal·lacions nuclears i ha recordat que el Regne Unit, França i Alemanya podrien "tornar a aplicar sancions contra l'Iran tret que el país prengui mesures serioses per frenar les seves ambicions nuclears".