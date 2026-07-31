El Regne Unit ofereix ajuda a Espanya per gestionar la crisi migratòria a Ceuta

Annabel Lee-Ellis/PA Wire/dpa
MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha ofert a Espanya el suport del seu país per la crisi migratòria que travessa la ciutat autònoma de Ceuta amb l'arribada massiva de persones provinents del Marroc a través de l'espigó fronterer d'El Tarajal.
Burnham, en unes declaracions aquest divendres davant els mitjans britànics a Sheffield, ha declarat que el que està passant a Ceuta és una qüestió que concerneix "per sobre de tot" Espanya, però el seu govern està en contacte "amb les autoritats espanyoles per proporcionar ajuda".
El primer ministre britànic allarga la mà d'aquesta manera a les autoritats espanyoles en plena reacció contrària de diversos països de la UE, com Itàlia o Finlàndia, que han retret al Govern espanyol la seva actuació i optat per la suspensió d'Espanya de l'espai Schengen.
Rivals de Burnham com l'ultranacionalista Nigel Farage, líder de Reform UK, han assenyalat que Europa ha de "despertar" davant la crisi migratòria registrada a Ceuta, amb l'arribada de 60.000 persones, i han acusat el Govern espanyol de la crisi en haver "amnistiat" migrants.