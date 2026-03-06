El Regne Unit no descarta sumar-se a l'ofensiva dels EUA i Israel a l'Iran: "Cal estar disposat a adaptar-se"

Yui Mok/PA Wire/dpa - Arxiu
MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa del Regne Unit, John Healey, ha evitat aquest dijous per la nit fins a en dues ocasions descartar que el país britànic s'uneixi a l'ofensiva contra l'Iran empresa dissabte passat pels Estats Units i Israel, al·legant que "cal estar disposat a adaptar-se a les mesures que es prenen".
"A mesura que canvien les circumstàncies en qualsevol conflicte, cal estar disposat a adaptar les mesures que es prenen", ha al·legat Healey en una entrevista amb la cadena britànica Sky News durant una visita a la base de la Força Aèria del Regne Unit a Akrotiri, Xipre, que va ser atacada per un dron a principis d'aquesta setmana.
A les seves declaracions, el responsable de la cartera militar ha negat fins a en dues ocasions a descartar la possibilitat que l'Exèrcit britànic s'uneixi a l'ofensiva nord-americana-israeliana, que ha deixat ja més d'un miler de víctimes mortals a l'Iran, destacadament la del líder suprem, l'aiatol·là Alí Jamenei.