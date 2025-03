El Regne Unit, França i Ucraïna presentaran als EUA una proposta conjunta d'alto el foc

Starmer proposa una "coalició dels disposats" per accelerar la resposta a Ucraïna i garantir la seguretat a Europa

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha anunciat aquest diumenge que el seu país presentarà als Estats Units, juntament amb França i Ucraïna, una proposta d'alto el foc amb la intenció final que una delegació negociadora nord-americana la traslladi al Govern rus per a la seva avaluació i ha avançat que plantejarà la creació d'una coalició de països per accelerar la resposta europea a la guerra a Ucraïna i garantir la seguretat continental.

En una entrevista concedida aquest matí a la cadena britànica BBC, Starmer no ha donat gaire detalls sobre els termes de la proposta però sí que ha deixat caure que abordarà directament una de les grans preocupacions del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, de cara a una possible negociació amb Rússia: rebre les garanties de seguretat necessàries que Moscou no trencarà qualsevol acord que puguin aconseguir sobre aquest tema.

En aquest sentit, i també amb la intenció d'accelerar la reacció sobre el conflicte ucraïnès i per satisfer en general la seguretat europea en un hipotètic escenari de postguerra, Starmer ha parlat d'una "coalició dels disposats", un terme que va passar a l'imaginari col·lectiu durant la guerra de l'Iraq, en referir-se per força multinacional organitzada pels Estats Units desplegada al país àrab durant la invasió del 2003.

"Hem d'aclarir com seria una garantia de seguretat europea", ha declarat Starmer a la BBC abans del començament de la cimera de líders europeus d'aquest diumenge a Londres. "Reconec que el més probable és que sigui una coalició dels disposats o, en altres paraules, països d'Europa que estiguin disposats a fer un pas més", ha explicat.

Segons Starmer, el seu país i França són els "més avançats en aquesta reflexió", i ha indicat la seva intenció de prosseguir les converses amb el president francès, Emmanuel Macron, per traçar les línies mestres d'un pla que després discutirà amb els Estats Units. El primer ministre britànic ha volgut matisar que la seva proposta "no representa un intent d'exclusió".

"Jo vull intentar que hi hagi com més països millor, però cal avançar cap a una manera més ràpida i àgil que l'actual, i crec que aquesta mena de coalicions és la millor fórmula", ha declarat.

"Per mi, els components d'una pau duradora són una Ucraïna forta per lluitar, si cal, per estar en una posició de força; així com negociar un element europeu de cara les garanties de seguretat, i és per això que hi he estat incidint", ha afegit el primer ministre britànic abans d'estimar que els Estats Units exerciria un paper de "barrera de protecció" en tot aquest procés.

CRISI ENTRE TRUMP I ZELENSKI

El primer ministre britànic també ha abordat la forta discussió pública del divendres passat entre Zelenksi i Trump a la Casa Blanca, en què tots dos mandataris van escenificar les seves postures diametralment oposades sobre el pla nord-americà d'obrir converses directes amb el dirigent rus, Vladímir Putin, per aconseguir un alto el foc; negociacions en què Europa i Kíiv podrien ocupar un segon pla.

"Crec que ningú volia veure una cosa així, especialment amb les càmeres gravant", ha lamentat Starmer abans d'explicar que la intenció del seu govern és la d'oferir-se com un "pont" per salvar diferències entre Washington i Kíiv. D'aquí el pla que està confeccionant amb França, Ucraïna "i potser un o dos països més per detenir els combats", que "presentarem després als Estats Units", en el que va descriure com "un pas en la direcció correcta".

Starmer que va declarar el seu suport a les intencions de Donald Trump per posar fi al conflicte a Ucraïna --"Em sembla un home que busca una pau duradora"-- també va defensar el comportament de Zelenski durant la discussió amb el mandatari nord-americà i el seu vicepresident JD Vance. "És un home el país del qual porta en guerra des de fa tres anys i crec que no va fer res dolent", ha esgrimit el primer ministre britànic.