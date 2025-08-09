El Regne Unit estima que Rússia ha aconseguit capturar més de 500 quilòmetres de territori ucraïnès al juliol

Intel·ligència ressalta que Moscou ha ocupat pràcticament tot el territori de la província de Donetsk al sud de Pokrovsk
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La intel·ligència britànica ha estimat aquest dissabte que l'exèrcit rus hauria pogut ocupar entre 500 i 550 quilòmetres quadrats de territori ucraïnès durant el mes de juliol, una quantitat similar a la capturada al juny a causa dels avanços territorials que s'han produït des del passat mes de març.
"Les forces terrestres russes han continuat avançant tàcticament a la província de Donetsk, principalment al nord-est i sud-oest de Pokrovsk, mentre que continuen els seus intents d'envoltar la ciutat i pressionar les rutes logístiques restants", ha ressaltat en un comunicat recollit pel Ministeri de Defensa del Regne Unit.
Si bé la intel·ligència britànica ha especificat que les forces russes "han ocupat pràcticament tot el territori de la província de Donetsk al sud de la localitat de Pokrovsk", Moscou "no ha aconseguit avanços" substancials a la província ucraïnesa de Sumi.
"Les contínues pèrdues i els contraatacs ucraïnesos probablement han frustrat l'intent rus d'establir una zona de contenció a la regió de Sumi", ha detallat, afegint que un grup de militars "es neguen a seguir ordres" i que "informes anteriors" revelen que hi ha queixes contra els comandants per ordenar assalts terrestres "amb nombroses baixes".
D'altra banda, la intel·ligència britànica ha apuntat que "és molt probable que les forces ucraïneses continuïn duent a terme operacions limitades a la regió fronterera de Kursk més d'un any després del llançament de la incursió inicial".