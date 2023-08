El Regne Unit detecta una "reconfiguració" del Grup Wagner després de la retallada de fons a Rússia

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'Intel·ligència del Regne Unit consideren que el Grup Wagner, la xarxa de mercenaris liderada per l'oligarca rus Ievgueni Prigojin, s'ha vist obligat a decréixer i a iniciar un procés de "reconfiguració" després de la seva ruptura del Kremlin.

"Existeix una possibilitat real que el Kremlin ja no financiï el grup", ha valorat la Intel·ligència militar britànica, que situa com el segon pagador més factible" la veïna Bielorússia, on s'han traslladat els mercenaris després de la rebel·lió llançada per Prigojin.

No obstant això, la magnitud del Grup Wagner suposaria un desemborsament "significatiu" --"i potencialment mal rebut"--, tenint en compte els "modests" recursos dels quals disposa Bielorússia en comparació de Rússia.

Només després de la revolta, llançada al juny, el president de Rússia, Vladímir Putin, va reconèixer públicament que Wagner havia rebut fons russos, en concret més de mil milions de dòlars l'any previ.

Ara, l'objectiu de Prigojin passaria per "salvar" la viabilitat d'una companyia sotmesa a "pressió financera". No en va, des del motí, les autoritats russes han adoptat mesures contràries a les activitats empresarials de Prigojin, segons l'anàlisi compartida pel Ministeri de Defensa britànic.