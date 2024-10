Regne Unit detecta el primer cas de la nova variant de la mpox

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats sanitàries del Regne Unit han detectat un primer cas de la nova variant de la mpox --l'antiga verola del mico--, en un pacient que havia tornat d'un viatge a Àfrica i que ja va començar a mostrar símptomes en sòl britànic, tot i que han matisat que el risc per al conjunt de la població "continua sent baix".

L'Agència de Seguretat Sanitària no ha donat detalls del pacient per raons de privadesa, més enllà de dir que es tracta d'un cas detectat a Londres i d'haver-lo remès a una unitat hospitalària de malalties infeccioses. Les autoritats estan supervisant els seus contactes estrets per descartar un possible brot.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar a mitjans d'agost l'emergència internacional per aquesta nova variant, que es concentra principalment a República Democràtica del Congo i en altres països africans. A Europa, ja han confirmat casos Suècia, Alemanya i el Regne Unit.