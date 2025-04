El Regne Unit creu que Rússia ha alentit l'ofensiva al sud d'Ucraïna per centrar-se en el nord del país

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La intel·ligència militar britànica ha confirmat que les forces russes han protagonitzat els últims dies ofensives a múltiples punts d'Ucraïna, amb una èmfasi especial al nord del país, i a la província russa de Kursk, on encara hi ha forces ucraïneses desplegades després de la invasió per sorpresa a l'estiu de l'any passat.

En la seva última avaluació, el Ministeri de Defensa britànic confirma que Rússia ara mateix disputa a Donetsk diversos bastions urbans clau com Toretsk i Txàssiv Iar, que ha estat tot l'any intentant capturar.

El gran sacrificat és el front sud, on hi ha constància de "pocs casos d'avanços russos" a causa que "és molt probable que Rússia hagi prioritzat altres fronts".

El Regne Unit recorda recents atacs russos a la part septentrional del país, com el que va costar les vides a desenes de persones a Sumi.

A Khàrkiv, també al nord, Rússia ha persistit a fer assalts cap al centre ferroviari i logístic de Kúpiansk. Al nord de la localitat, les forces russes han mantingut un "cap de pont" a la població de Zapadne, a l'oest del riu Oskil.

"Sistemes aeris no tripulats ucraïnesos i els atacs d'artilleria obstaculitzen els intents d'encreuament de pontones russos", conclou l'avaluació del Ministeri de Defensa, publicada a X.