El Regne Unit confirma operacions ucraïneses "importants" enmig d'anuncis sobre l'inici de la seva contraofensiva

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa britànic ha confirmat que les forces ucraïneses han efectuat en les últimes 48 hores "importants operacions" militars a diverses parts de l'est i el sud del país, en una avaluació publicada menys de 24 hores després que el president rus, Vladímir Putin, va declarar que Ucraïna havia llançat la seva esperada contraofensiva.

D'acord amb l'avaluació, publicada aquest dissabte en el seu compte de Twitter, "les forces ucraïneses han fet bons avançaments en algunes zones on han aconseguit penetrar la primera línia de les forces russes" mentre que en altres "el progrés ha estat més lent".

Sobre Rússia, Londres percep un "acompliment mixt" en la resposta a aquestes noves operacions. Si bé algunes unitats estan efectuant "maniobres de resposta fiables" altres "s'han retirat, desordenades" i s'han vist obligades a travessar els seus propis camps de mines, la qual cosa ha causat "baixes" entre les forces russes, també segons el Ministeri de Defensa britànic.

Per confirmar l'avaluació sobre la intensificació de les hostilitats, Londres assegura que les forces aèries russes s'han mostrat "inusualment actives" durant les últimes hores, especialment al sud d'Ucraïna, "però queda per veure si els atacs aeris han estat eficaços".

Aquest comentari té lloc després que, divendres, el president rus va donar per iniciada la contraofensiva d'Ucraïna per recuperar el territori perdut en el marc de la guerra, iniciada per Moscou el febrer del 2022.

"Podem afirmar absolutament que la contraofensiva ucraïnesa ha començat, i això s'evidencia per l'ús de reserves estratègiques", va manifestar Putin des de la ciutat de Sotxi, a l'extrem sud-oest de Rússia.

Si bé Putin va asseverar que, de moment, totes les ofensives ucraïneses han fracassat, va reconèixer igualment que les forces armades d'Ucraïna tenen un notable potencial ofensiu, recull l'agència russa TASS.