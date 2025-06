El Regne Unit anuncia una de les confiscacions més grans de cocaïna després d'interceptar una partida de dues tones

LONDRES 28 juny (DPA/EP) -

Agents de la Força Fronterera Britànica han confiscat una de les partides de contraban més grans de la història de les operacions antidroga al Regne Unit en interceptar 2,4 tones de cocaïna amb un valor de 115 milions d'euros a la terminal portuària londinenca de London Gateway procedent de Panamà, segons ha fet saber el Ministeri d'Interior.

La confiscació és una de les més importants dels últims anys al Regne Unit, encara que empal·lideix en comparació dels 230 milions d'euros en cocaïna interceptats el desembre de l'any passat en un carregament de plàtans procedents de Colòmbia.

Les morts relacionades amb la cocaïna a Anglaterra i Gal·les van augmentar un 31% entre 2022 i 2023, segons xifres del Ministeri d'Interior britànic.

El director de la Força Marítima Fronterera, Charlie Eastaugh, ha celebrat l'operació com "un exemple de com la dedicació dels oficials marítims de la Força Fronterera es manté un pas per davant de les bandes criminals que amenacen la nostra seguretat".

També en les últimes hores la policia ha confiscat una partida de contraban de vint armes de foc, 320 cartutxos, 170kg de ketamina i 4.000 pastilles d'MDMA en un camió al port de Dover. Investigadors de l'Agència Nacional contra el Crim estimen que el valor al carrer de la ketamina hauria rondat els 4,5 milions de lliures (5,2 milions d'euros) i 40.000 lliures (46.000 euros) en el cas de l'MDMA.

El conductor, un ciutadà tadjik de 34 anys, ha estat arrestat sota sospita de contraban d'aquests articles il·legals.