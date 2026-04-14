El Regne Unit anuncia una cimera per a una "missió de pau internacional" a Ormuz

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern britànic ha anunciat aquest dimarts que la cimera organitzada amb França per abordar una possible "missió pacífica multinacional" per garantir la llibertat de navegació a l'estret d'Ormuz tindrà lloc aquest divendres a París, la capital francesa.
Així ho han indicat fonts de Downing Street a la cadena Sky News, alhora que han afirmat que l'objectiu d'aquesta trobada és aconseguir la reobertura de l'estret d'Ormuz, afectat pel conflicte al Pròxim Orient, una mesura que arriba tan sols uns dies després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés un bloqueig d'aquesta via marítima arran del fracàs de les negociacions amb l'Iran al Pakistan.
Dilluns, el mateix president francès, Emmanuel Macron, que encapçalarà la trobada amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, va informar que "no s'han d'escatimar esforços a l'hora d'assolir ràpidament, a través de mitjans diplomàtics, un acord ferm i durador al Pròxim Orient". "Aquest acord ha de proporcionar a la regió un marc sòlid que permeti a tothom viure en pau i seguretat", va argumentar aleshores.
Sobre el possible enviament de la missió, va subratllar que seria "estrictament defensiva" i que estaria "separada de les parts en conflicte", i també va explicar que "seria desplegada mentre ho permetessin les circumstàncies", sense donar més detalls sobre dates concretes per a un desplegament o sobre els possibles participants.
Per la seva banda, Starmer s'ha desmarcat del bloqueig d'Ormuz ordenat pel president dels EUA, Donald Trump, i ha assenyalat per contra que "el més important" per resoldre la crisi és reunir la coalició de més de 40 països. França i el Regne Unit volen que, mitjançant la mobilització col·lectiva, es pugui restablir el lliure pas a Ormuz, escenari de xocs bèl·lics en el context de la guerra a l'Iran.