El Regne Unit, Alemanya i diversos països rebutgen l'operació israeliana sobre Gaza en una declaració conjunta

Els ministres d'Exteriors del Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Austràlia i Nova Zelanda han declarat el seu rebuig al pla israelià per ocupar la ciutat de Gaza aprovat aquest divendres pel Govern hebreu en considerar-lo contrari al dret internacional i suposar un empitjorament de la situació que viuen els habitants de l'enclavament palestí.
"Aquesta operació agreujarà la catastròfica situació humanitària, posarà en perill la vida dels ostatges i augmentarà el risc de desplaçament massiu de civils. Els plans anunciats pel Govern d'Israel podrien violar el dret internacional humanitari. Qualsevol intent d'annexió o d'ampliació dels assentaments viola el dret internacional", diu la nota.
Així mateix, aquests països han instat la comunitat internacional a fer "tot el possible" per buscar una solució al conflicte que inclogui un alto el foc "immediat i permanent" i l'entrada d'ajuda humanitària "massiva, immediata i sense traves" a la Franja de Gaza, en què ha afirmat que està passant "el pitjor escenari possible de fam".
"Instem el Govern d'Israel que trobi urgentment solucions per modificar el seu recent sistema de registre d'organitzacions humanitàries internacionals, per garantir que aquests actors vitals de l'ajuda humanitària puguin reprendre la seva tasca essencial, de conformitat amb els principis humanitaris, per arribar a la població civil necessitada a Gaza. La seva exclusió seria un senyal flagrant", assenyalen els responsables d'Exteriors a l'escrit conjunt.
D'altra banda, han assenyalat que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha d'alliberar els ostatges israelians "sense més demora ni condicions prèvies" i que rebin un "tracte humà" sense ser sotmesos a "crueltat ni humiliació".
Les nacions signatàries han asseverat que aposten per la solució dels dos estats com a "única via per garantir que israelianes i palestins puguin conviure en pau, seguretat i dignitat", una proposta en què Hamas ha de ser exclòs "de qualsevol manera de govern" i l'Autoritat Palestina jugaria un "paper central".