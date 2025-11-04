El Regne Unit afirma que "no hi ha excusa" que justifiqui retenir en magatzems l'ajuda per a Gaza

MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Exteriors del Regne Unit, Yvette Cooper, ha declarat aquest dilluns per la nit que "no hi ha excusa" per mantenir l'ajuda humanitària en magatzems quan Israel s'ha compromès al pla del president dels Estats Units, Donald Trump, per a la Franja de Gaza, qualificant la reticència de les autoritats israelianes a facilitar l'arribada d'ajuda com a "injusta".
"No hi ha excusa per retenir l'ajuda humanitària. Hauria de ser incondicional", ha afirmat en una entrevista per al Canal 4 britànic des d'un magatzem d'ajuda del Programa Mundial d'Aliments (PMA) a Jordània en el qual, ha precisat, només aquí "hi ha blat suficient per alimentar a 700.000 persones durant un mes (...) i així i tot hi ha nens a Gaza que passen gana". "És totalment injust i cal solucionar-ho", ha asseverat.
D'aquesta manera, la cap de la diplomàcia britànica ha recordat que el Govern israelià s'ha adherit juntament amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) "no només" a l'alto el foc, sinó també al pla per al futur de l'enclavament palestí proposat per Trump que "inclou l'enviament massiu d'ajuda a Gaza", per a això és "essencial" que es reobrin les rutes entre aquesta i Jordània.