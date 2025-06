El registre de víctimes en l'ofensiva a Gaza supera els 54.600 morts i els 125.000 ferits

Les autoritats gazianes denuncien prop de cent morts i 440 ferits pels atacs israelians durant l'últim dia

MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El recompte de víctimes de l'ofensiva llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre del 2023 ja ha superat els 54.600 morts i els 125.000 ferits, segons han denunciat aquest dimecres les autoritats de l'enclavament, controlades per Hamas.

El Ministeri de Sanitat gazià ha manifestat en un missatge que "el registre de víctimes de l'agressió israeliana ha augmentat a 54.607 màrtirs i 125.341 ferits des del 7 d'octubre del 2023", abans de destacar que en l'últim dia han arribat als hospitals 97 morts i 440 ferits.

Així mateix, ha ressaltat que 4.335 persones han mort i 13.300 han resultat ferides des del 18 de març, data en la qual Israel va trencar l'alto el foc pactat al gener amb Hamas, si bé ha destacat que "encara hi ha víctimes entre la runa i esteses als carrers, atès que les ambulàncies i els equips de Protecció Civil no hi poden arribar".