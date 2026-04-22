Registrats diversos atacs contra dos vaixells als voltants de l'estret d'Ormuz

MADRID 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Dos vaixells han estat objecte de diversos trets en les darreres hores als voltants de l'estret d'Ormuz, incidents que s'han saldat sense víctimes però amb danys "greus" al pont de comandament d'una de les naus, segons ha denunciat aquest dimecres l'Agència de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès), dependent de l'Armada britànica.
L'organisme ha afirmat que, en un primer incident, una llanxa de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha obert foc contra un portacontenidors als voltants de l'estret d'Ormuz. "El capità d'un portacontenidors ha informat que una llanxa de la Guàrdia Revolucionària s'hi ha acostat sense contactar per VHF (sigles en anglès de ràdio de molt alta freqüència) i ha obert foc", ha assenyalat en un comunicat.
Arran d'aquests fets, registrats a 15 milles nàutiques (uns 27,7 quilòmetres) al nord-est d'Oman, l'embarcació ha patit "greus danys al pont de comandament", tot i que no s'han registrat "ni incendis ni repercussions mediambientals", d'acord amb l'agència britànica que ha afegit que "tota la tripulació està fora de perill".
Després d'això, l'empresa britànica de seguretat Ambrey ha indicat que "un portacontenidors ha estat objectiu de diversos trets de la Guàrdia Revolucionària quan intentava transitar per l'estret d'Ormuz" amb els sistemes de posicionament "apagats".
"Un patruller de la Guàrdia Revolucionària, sense comunicar-se prèviament, s'ha acostat a la nau, ha obert foc i ha provocat danys considerables al pont de comandament", ha puntualitzat, abans d'incidir que "no hi ha informacions sobre incendis" a bord. "S'ha confirmat que tota la tripulació està fora de perill", ha afegit.
Posteriorment, la UKMTO ha alertat d'un "incident" a vuit milles nàutiques (prop de 15 quilòmetres) de la costa de l'Iran. "El capità d'un vaixell de càrrega que abandonava la zona informa que (la nau) ha estat objectiu de trets i que està aturat a l'aigua", ha indicat l'organisme.
"La tripulació està fora de perill i localitzada. No hi ha informacions sobre danys", ha remarcat la UKMTO, que ha apuntat a "un alt nivell d'activitat" a la zona, sense que les autoritats de l'Iran s'hagin pronunciat per ara, enmig del bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Ormuz.