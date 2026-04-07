Registrat un tiroteig als voltants del consolat d'Israel a Istanbul

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Els voltants del consolat d'Israel a Istanbul han estat escenari aquest dimarts d'un tiroteig, sense que ara com ara estigui confirmat si la legació ha estat objectiu d'un atac i sense que les autoritats de Turquia s'hagin pronunciat sobre possibles víctimes.
Diversos vídeos publicats per les xarxes socials mostren uns agents a la zona entre el so de trets, mentre que els mitjans turcs han confirmat l'enviament de diversos equips a la zona, situada al barri de Besiktas.
Segons les informacions recollides pel diari turc 'Birgun', almenys un agent hauria resultat ferit en els enfrontaments, mentre que tres sospitosos haurien estat "neutralitzats", si bé ara com ara no hi ha una declaració oficial per part del Govern de Turquia.