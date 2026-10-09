Publicat 09/10/2026 20:25

Registrat un terratrèmol de magnitud 7,6 al centre-sud de Panamà amb alerta de tsunami

Terratrèmol magnitud 7,6 en el centre-sud de Panamà.
USGS

   MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

   El Servei Geològic dels Estats Units ha registrat aquest divendres un terratrèmol de magnitud 7,6 en el centre-sud de Panamà, acompanyat d'una alerta per possible tsunami, sense que hi hagi de moment informació sobre víctimes o danys materials.

   El sisme ha estat identificat a les 19.56 d'aquest divendres (hora peninsular a Espanya i Balears) a 14 quilòmetres al sud-oest de Pitaloza Arriba, amb un hipocentre situat a 10 quilòmetres de profunditat.

   El Centre d'Alerta per Tsunamis dels Estats Units ja ha donat l'alerta corresponent als pocs minuts del sisme.

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