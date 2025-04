Registrat un terratrèmol de magnitud 5,7 a la triple frontera entre el Pakistan, l'Afganistan i el Tadjikistan

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Un fort terratrèmol de magnitud preliminar 5,7 ha sacsejat aquest dissabte la triple frontera entre el Pakistan, l'Afganistan i el Tadjikistan, de moment sense constància de danys ni víctimes.

El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) per les seves sigles en anglès ha registrat el desplaçament aquest matí a les 08.47, hora a l'Espanya peninsular i les Balears, amb l'hipocentre situat a uns 94 quilòmetres de profunditat.

Els mitjans pakistanesos han confirmat que el terratrèmol s'ha sentit fins i tot a la capital, Islamabad, a uns 300 quilòmetres al sud-est de l'epicentre del sisme, així com per tota la regió fronterera de Khyber Pakhtunkhwa. Encara no hi ha informacions de l'impacte a l'Afganistan o al Tadjikistan.