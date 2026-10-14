Registrat un incendi sense ferits en un edifici de la petroliera saudita Aramco després d'un atac houthi

Hu Guan / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Aràbia Saudita han informat aquest dimarts per la nit d'un atac contra un "edifici administratiu" de la petroliera estatal saudita Aramco a la ciutat de Dahran (destacat centre administratiu de la indústria petrolífera) que ha tingut com a conseqüència un "incendi limitat" i pel qual no s'han registrat danys personals.
Així ho ha indicat el Ministeri d'Energia saudita en un comunicat en el qual ha afirmat que "les autoritats competents han acudit al lloc de l'incident i han pres les mesures necessàries", afegint que "no hi ha hagut ferits ni víctimes mortals" ni per l'atac ni pel subseqüent incendi.
L'atac contra aquesta ciutat, situada a la regió Oriental del país i contigua a Dammam, ha arribat després que el portaveu de les milícies houthies del Iemen, Yahya Sari, hagi advertit "a tots els empleats i ciutadans que es trobin en les proximitats de qualsevol instal·lació petroliera d'Aramco que evaqüin i es mantinguin allunyats", al·legant que aquestes instal·lacions "constitueixen un objectiu legítim" per a la insurrecció iemenita.