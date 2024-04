Un incendi a la Borsa de Copenhaguen provoca l'enfonsament de l'icònic capitell

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

L'històric edifici de la Borsa de Copenhaguen, a la capital de Dinamarca, s'ha vist sumit aquest dimarts en un incendi que ha afectat la teulada i ja ha provocat l'ensorrament del seu icònic capitell, sense que ara per ara hi hagi informacions sobre víctimes.

El Departament dels Bombers de Copenhaguen ha confirmat en el seu compte d'X un desplegament "massiu" d'efectius a la zona, si bé alguns vídeos publicats per les xarxes socials mostren que les flames encara estan actives, a més d'una gran columna de fum a l'edifici.

"Estem en procés de desplegament", han indicat els serveis d'emergència danesos en unes declaracions a 'Jyllands-Posten', abans d'afirmar que els principals treballs seran els de "rescat i extinció". Les autoritats han tancat la zona, on s'han dirigit desenes d'agents de policia.

L'històric capitell de la Borsa, amb la forma de les cues de quatre dracs entrellaçades, ha caigut cap a les 8.30 hores a causa de les flames que envolten l'edifici, situat a Slotsholmen i que travessava un procés de restauració.

El ministre de Cultura de Dinamarca, Jakob Engel-Schmidt, ha lamentat a X que "400 anys de patrimoni danès estan en flames" i ha aplaudit els serveis d'emergències i els ciutadans que estan "col·laborant" per "salvar tresors artístics i imatges icòniques de l'edifici en flames".

L'edifici, conegut en danès com 'Borsen' i la construcció del qual es va completar el 1640, està situat prop del palau de Christianborg, on hi ha el Parlament, i suposa una de les principals atraccions turístiques del país. A hores d'ara es desconeixen les causes de l'incendi.