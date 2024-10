Registrada una altra explosió prop de l'ambaixada d'Israel a Dinamarca

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -

Les forces de seguretat de Dinamarca han informat aquest dilluns que s'ha registrat una altra explosió als voltants de l'ambaixada d'Israel a Copenhaguen, la capital danesa, un incident que es produeix tot just diversos dies després de dues explosions a la zona de l'immoble.

La Policia de Dinamarca ha indicat que aquest nou incident ha tingut lloc a uns 500 metres de la legació diplomàtica, per la qual cosa la situació ha fet saltar totes les alarmes. Així, ha confirmat una investigació sobre la possible relació entre aquesta explosió i les anteriors.

Les autoritats, que consideren que la detonació podria correspondre a un tret, han indicat que hi ha pocs indicis que els dos incidents estiguin relacionats, però han evacuat l'ambaixada per motius de seguretat, segons ha recollit el diari 'Politiken'.

La setmana passada, dos joves suecs de 16 i 19 anys van ser imputats per la seva presumpta implicació en el llançament de diverses granades prop de l'immoble. No obstant això, la Fiscalia ha descartat a hores d'ara presentar càrrecs en contra seu per terrorisme i s'ha limitat a acusar-los de possessió il·legal d'armes.

Aquestes explosions es van produir de manera paral·lela a un altre incident registrat a Estocolm, la capital de Suècia, prop també de l'ambaixada israeliana. La intel·ligència sueca, per la seva banda, ha afirmat que hi podria haver relació entre aquests grups i el Govern iranià, el qual acusen d'operar a través de tercers, tal com fa amb les seves "guerres subsidiàries".