Reapareix en públic el cap de l'exèrcit de Rússia per primer cop des de la rebel·lió del Grup Wagner

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Estat Major de les forces armades de Rússia, Valeri Gueràssimov, ha aparegut en públic per primer cop des de la breu rebel·lió del 24 de juny protagonitzada pel cap del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, enmig de les especulacions sobre la seva destitució per la revolta.

Gueràssimov ha aparegut en un vídeo publicat pel Ministeri de Defensa rus a Telegram per abordar un conjunt d'atacs amb míssils executats diumenge per Ucraïna. En la gravació, s'hi refereixen pel seu càrrec com a cap de l'Estat Major de les forces armades.

El president rus, Vladímir Putin, va nomenar al gener Gueràssimov comandant de les forces invasores, en substitució del general Serguei Surovkin, qui tampoc no s'ha vist en públic des de la rebel·lió de Prigojin, molt crític amb el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, i el mateix Gueràssimov pel transcurs de la guerra a Ucraïna.

Prigojin va encapçalar el 24 de juny una rebel·lió amb l'avanç de les seves forces cap a Moscou, però hores després es va arribar a un acord que va implicar el replegament dels membres del Grup Wagner a canvi de la seva possible integració a l'exèrcit i la retirada dels càrrecs per als implicats en la revolta.