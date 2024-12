Reagrupament Nacional impulsarà una moció de censura contra el Govern francès

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -

El líder de Reagrupament Nacional (RN), Jordan Bardella, ha anunciat aquest dilluns que "accionarà" una moció de censura contra el govern de Michel Barnier pels desacords en matèria pressupostària, "llevat d'un miracle d'últim minut" que ara com ara sembla llunyà.

Bardella ha reconegut en una entrevista aquest dilluns a RTL que té "poques esperances" en la supervivència del gabinet de Barnier, sobre el qual també pesa una amenaça de censura per part del Nou Front Popular (NFP) d'esquerres, vencedor de les últimes eleccions legislatives.

El primer ministre s'ha citat aquest dilluns amb els presidents dels grups afins, segons fonts oficials citades per BFMTV, a la recerca d'alguna sortida abans que l'Assemblea Nacional debati els comptes de la Seguretat Social, primera gran prova de foc d'aquesta etapa política.

Sense un consens més ampli, el govern es podria veure abocat a activar l'article 49.3 de la Constitució, una prerrogativa que li permet tirar endavant el text sense una votació però que obre la porta a que l'oposició presenti mocions de censura. Bardella ha acusat Barnier d'"ignorar" durant mesos les peticions per intentar aprovar "un pressupost punitiu que empitjora el poder adquisitiu" de la població.

Pel líder ultradretà, "evidentment" no hi ha cap altra opció que la censura si no hi ha un acord d'última hora, tot i que s'hauria de veure com s'articula l'oposició i si es constitueix algun front comú contra l'actual govern. En la legislatura prèvia, la ultradreta i l'esquerra ja van votar plegats diverses mocions sense arribar a la majoria necessària.