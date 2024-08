Luis Abinader pren possessió com a president de República Dominicana després d'aconseguir la reelecció

Demana la publicació de les actes a Veneçuela i qualifica d'"altament condemnables els atropellaments" contra la democràcia

Sobre Haití: "A República Dominicana no se li pot demanar més perquè ja hem fet massa"

El president de República Dominicana, Luis Abinader, ha pres possessió aquest divendres després d'aconseguir la reelecció en les eleccions del passat mes de maig i ha fet un balanç del seu anterior mandat, ressaltant alguns desafiaments, com la crisi de seguretat a Haití.

"Vull subratllar que aprofundirem les nostres accions de prevenció de la corrupció i per la transparència per continuar protegint els diners del poble dominicà", ha assenyalat durant el seu primer discurs després de jurar el càrrec.

Abinader ha aplaudit "l'estabilitat i la bona salut" de la democràcia de República Dominicana. "El respecte a l'estat de dret va ser un dels més ferms compromisos que vaig adquirir amb els dominicans quan en 2020 vaig prendre possessió com a president", ha agregat.

El president ha fet un balanç econòmic del seu anterior mandat, al·ludint al fet que el país s'està convertint en "la setena economia d'Amèrica Llatina". "Tenim fortalesa econòmica (...) però també tenim una gran fortalesa social. La pobresa monetària va disminuir del 25.8 en el 2019 al 23% en el 2023, i tot això malgrat la pandèmia i els efectes de la guerra", ha indicat.

Malgrat això, Abinader ha tret un tema de particular importància al país, que és Haití, amb el qual té unes tibants relacions diplomàtiques a causa de la construcció d'un canal en el riu Massacri, així com per la crisi de seguretat al país veí.

En aquest sentit, ha explicat que la comunitat internacional "ja s'ha compromès enviant forces per garantir la seguretat del veí país Haití i que es possibiliti un escenari d'estabilitat futura que permeti la celebració d'unes eleccions democràtiques".

"Amb la mateixa força amb la qual reclamem la intervenció de la comunitat internacional a Haití, volem demanar ara que no torni a caure en l'oblit. A República Dominicana no se li pot demanar més perquè ja hem fet massa", ha sentenciat.

El president, aspirant pel centrista Partit Revolucionari Modern (PRM), va aconseguir la reelecció amb el 57,44% dels vots. En segon lloc, va quedar el candidat del progressista Partit Força del Poble (FP) Leonel Fernández, amb el 28,85% de les paperetes.

PUBLICACIÓ DE LES ACTES

D'altra banda, Abinader ha criticat el resultat de les eleccions a Veneçuela, ja que no hi ha comptat amb "la deguda transparència que requereix un procés electoral" ni amb "cap sustento documental per part de les autoritats".

"(Veneçuela) es troba en una gravíssima crisi que ens porta a exigir la publicació de totes les actes electorals, la seva verificació per institucions imparcials i el respecte al resultat emanat per la voluntat del poble veneçolà", ha indicat.

Així mateix, ha qualificat d'"altament condemnables els atropellaments contra les institucions democràtiques i l'ús de la violència política" al país. "Aquestes actuacions autoritàries són profundament injustes i tiren a terra les conquestes socials", ha dit, agregant que República Dominicana "estarà sempre del costat de la democràcia".

Segons els resultats difosos pel Consell Nacional Electoral, el president veneçolà, Nicolás Maduro, va obtenir prop del 52% dels vots en les eleccions del 28 de juliol, si bé l'oposició reclama la victòria del seu candidat, Edmundo González. La comunitat internacional ha demanat des de llavors transparència i la publicació de les actes.