Moren 17 persones després d'estavellar-se un avió militar a la República Democràtica del Congo

Wang Guansen / Xinhua News / Europa Press
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Un total de 13 militars i 4 civils, inclòs un menor d'edat, han mort després d'estavellar-se l'avió militar en el qual viatjaven la nit del divendres a Kenge, a la província de Kwango, a la República Democràtica del Congo.
L'aeronau es va estavellar després d'enlairar-se des de Kikwit, a la província de Kwilu, amb destinació a Kinshasa. Entre els morts hi ha 2 oficials d'alt rang de les Forces Armades de la República Democràtica del Congo (FARDC), que es dirigien a la capital. Serien el tinent general Mutombo Katalayi Tiende Joseph i el tinent general Likulia Bakumi Lucien René, segons un comunicat militar.
Les restes mortals han estat ja traslladades a Kinshasa. L'estat dels cossos, carbonitzats pel foc, podria dificultar la identificació. Fins al moment només s'ha identificat el pilot.
"El lloc de l'accident roman acordonat per preservar elements que puguin ser útils per a les investigacions fins que aquestes concloguin", ha explicat el sotsgovernador de Kwango, Rémy Saki, citat pel diari congolès '7 sur 7'.