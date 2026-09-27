RDCongo.- El brot d'ebola a la RDC supera la barrera dels 8.300 morts i frega els 8.000 casos confirmats

Shi Yu / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
Les autoritats congoleses confirmen més de 50 contagis i al voltant de 35 morts durant les últimes 24 hores
MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El brot d'ebola declarat a mitjans de maig a l'est de la República Democràtica del Congo (RDC) ha superat el llindar dels 8.300 morts, mentre frega el dels 8.000 casos confirmats, enmig de la preocupació per l'expansió de la malaltia malgrat els esforços per contenir-la, amb el suport de la comunitat internacional.
L'Institut Nacional de Salut Pública (INSP) ha assenyalat al seu últim butlletí que fins ara s'han confirmat 7.946 contagis i 3.833 morts, incloent-hi 56 contagis i 34 morts durant les últimes 24 hores, amb una letalitat acumulada del 48,2%.
Així mateix, ha detallat que en aquests moments hi ha 848 pacients ingressats o en aïllament, mentre que 2.001 han superat la malaltia, amb una taxa de seguiment dels contactes dels casos confirmats que en aquests moments ascendeix al 79,2%, dada que ha anat a la baixa els últims dies.
L'organisme ha apuntat que la província d'Ituri -una de les set afectades, amb Kivu Nord, Kivu Sud, Tshopo, Alt Uélé, Baix Uélé i Ubangi Sud-- continua sent l'epicentre del brot, ja que acumula el 76,4% dels contagis confirmats fins avui, incloent el 62,5% dels casos documentats durant l'últim dia al país africà.
D'altra banda, ha reconegut que un dels reptes en aquests moments és l'ingrés de nous pacients a la província d'Ituri davant les "limitades capacitats" existents i el fet que els centres de salut destinats a l'hospitalització de casos sospitosos en aquesta zona del país es troben ja "saturats".
El brot a RDC és el més mortífer de la història del país, i ha superat el registrat entre 2018 i 2020, amb les projeccions apuntant al fet que podria arribar a superar el registrat entre 2014 i 2016 a Àfrica occidental, que va deixar 28.616 casos i 11.325 morts a Guinea, Libèria i Sierra Leone, segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
RDC --que el desembre de 2025 va decretar la fi d'un altre brot, en aquest cas a Kasai-- és considerat el país amb més experiència del món en la gestió del virus de l'ebola, havent enfrontat més d'una dotzena de brots des que es va identificar el virus el 1976 en un doble brot que va tenir un dels seus epicentres en la localitat congolesa de Yambuku, a la vora del riu Ebola, del qual va prendre el nom la malaltia.