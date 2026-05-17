El brot d'ebola a RDC s'estén als territoris controlats per les milícies del M23

El governador rebel de Kivu Nord anuncia un cas confirmat del cep Bundibugyo a la capital, Goma
MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -
El brot d'ebola declarat aquesta setmana a República Democràtica del Congo (RDC) ha arribat a la província de Kivu Nord, escenari d'un llarg conflicte entre l'Exèrcit i les milícies del Moviment 23 de Març (M23), amb la detecció del primer cas confirmat a la ciutat de Goma, la capital provincial, en mans del grup guerriller des de l'any passat.
Hores després que el director de l'Institut Nacional d'Investigació Biomèdica del Congo (INRB), Jean-Jacques Muyembe, avancés que hi havia coneixement un cas identificat a la ciutat, el governador rebel d'aquesta enormement conflictiva província del nordest del país, Bahati Musanga Erasto, ha confirmat finalment la situació en un comunicat: el pacient va arribar malalt a Goma des de la capital de la veïna província d'Ituri, Bunia, epicentre del brot que hauria deixat ja almenys 80 morts.
"Després de la confirmació d'aquest cas", ha anunciat Musanga Erasto, "les autoritats provincials, en coordinació amb els serveis de salut i centres mèdics locals, van activar immediatament els mecanismes de resposta per prevenir la propagació de la malaltia a les zones sota l'administració del M23 i de l'Aliança del Riu Congo", el braç polític del moviment armat.
La regió de Kivu porta mesos sota el caos. Tant Goma com la capital de Kivu Sud, Bukavu, es troben baix control del M23. Encara que existeix un procés internacional de mediació d'alto el foc, els intercanvis de bombardejos són constants, com també ho són els èxodes de gent entre les poblacions de la regió.
La situació humanitària és crítica com demostra el fet que tant Govern com rebels han reconegut, en un dels pocs consensos de les negociacions, la necessitat de consolidar al més aviat possible rutes d'ajuda humanitària, encara molt inestables.
El governador rebel de Kivu Nord assegura que el pacient "ha estat tractat i aïllat d'acord amb els protocols sanitaris vigents" i que "s'estan duent a terme operacions de rastreig de contactes i seguiment per identificar ràpidament a totes les persones que van poder haver estat exposades". Existeixen, segons Musanga Erasto, "equips de vigilància mèdica i epidemiològica" que "romanen mobilitzats en tot el territori afectat".