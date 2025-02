La RDC afirma que l'exèrcit controla la capital de Kivu del Sud després d'una "invasió breu" de l'M23

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la República Democràtica del Congo (RDC) ha afirmat que la capital de Kivu del Sud, Bukavu, que va ser anunciada com conquistada per la milícia del Moviment 23 de Març (M23), es troba sota el control de l'exèrcit congolès i dels grups d'autodefensa congolesos wazalendo.

"La ciutat de Bukavu (Kivu del Sud), envaïda breument pels terroristes de l'M23, està controlada per l'exèrcit congolès i els valents wazalendo", ha comunicat la presidència congolesa en un comunicat a X.

El president de la RDC, Félix Tshisekedi, ha examinat "l'evolució de les operacions militars i els desafiaments humanitaris a les províncies de Kivu del Nord i Kivu del Sud".

Durant la seva participació aquest dissabte a la 61a Conferència de Múnic sobre seguretat, el mandatari, segons el comunicat, "va rebre el suport de molts països membres de la Unió Europea, que van condemnar clarament les accions criminals de Ruanda a la RDC i treballen en l'establiment de sancions apropiades contra el règim del Kigali".

CONTRADIU EL QUE HA DIT L'M23

Les declaracions de la presidència congolesa contrasten amb el que va anunciar l'M23, que va informar aquest dissabte de la seva conquesta de Bukavu en la culminació d'una ofensiva, van assegurar, provocada per l'exèrcit de la RDC i els seus "atacs contra la població civil".

Tot i que l'M23 havia assegurat a principis de mes que no tenia intenció d'atacar la ciutat, l'extensió política de la milícia, l'Aliança del Riu Congo, va denunciar que els "atacs" de l'exèrcit van portar els guerrillers primer a assumir el control del pròxim aeroport de Kavumu --que "l'exèrcit feia servir per llançar atacs aeris contra la població", segons el grup-- abans de prendre la ciutat.

Després de la derrota a Kavumu, l'exèrcit i els seus aliats, segons van assegurar les milícies, "van abandonar la ciutat de Bukavu després de participar en saquejos i altres abusos".

El grup rebel, integrat principalment per tutsis congolesos, va llançar aquesta nova ofensiva a finals del 2022 en la ruptura del fràgil acord de pau que va posar fi a una etapa prèvia del conflicte entre 2012 i 2013.

Ruanda és objecte de crítiques per proporcionar suport logístic, material i efectius a l'M23. El Govern ruandès rebutja aquestes acusacions i assenyala les autoritats congoleses per reprimir els tutsis congolesos amb suport de grups armats com les Forces Democràtiques per a l'Alliberament de Ruanda (FDLR) --fundada per hutus fugits després del genocidi a Ruanda el 1994-- i altres milícies locals.

UNA CIUTAT PARALITZADA

Les fonts locals han informat l'emissora de les Nacions Unides al país, Radio Okapi, que els combatents de l'M23 continuen passejant-se "dispersats per diversos barris de la ciutat".

De fet, els comandants locals del grup han instat aquest matí grups de residents que s'abstinguin de formar concentracions com a mínim fins a la tarda.

Segons les fonts de Radio Okapi, "la situació ha provocat una paralització de les activitats econòmiques" i la majoria de les botigues i farmàcies als barris com Bagira i Brasserie "han tancat per por dels saquejos".

A més, els residents han expressat la seva preocupació en vista de la gran quantitat d'armes que els militars congolesos han deixat abandonades després de la seva retirada de la ciutat i temen que caiguin "a les mans equivocades".