Ramaphosa (Sudàfrica) demana reformar la "arquitectura financera" mundial i tancar bretxes

BARCELONA 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Sudàfrica, Cyril Ramaphosa, ha demanat aprofitar l'oportunitat que veu en el panorama internacional per reformar l' "arquitectura financera" mundial i tancar les bretxes entre el nord i el sud global.
"Mai hi ha hagut un moment més important que ara per a un renaixement progressista", ha dit en la seva intervenció aquest dissabte durant la segona jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
Ramaphosa ha defensat que, en aquesta etapa de crisi, agressions i conflictes, cal aprofitar una oportunitat per a la "nova generació de persones progressistes per desenvolupar un món més just i inclusiu".