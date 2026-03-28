Quatre vaixells de càrega deixen Ormuz en les últimes 24 hores seguint una ruta comuna per la costa d'Iran

Els vaixells han abandonat la zona amb destinació a Índia i Pakistan, mentre que només han entrat dos navilis en direcció a Iran
MADRID, 28 març (EUROPA PRESS) -
Quatre vaixells de càrrega han abandonat l'estret d'Ormuz a través d'una ruta preestablerta per les autoritats iranianes a través de les illes de Larak i Qeshm, a la costa del país, enmig d'una paràlisi de la navegació per aquesta zona després del bloqueig imposat per Iran durant els seus combats contra Estats Units i Israel.
Segons dades recopilades per Bloomberg, es tracta de dos petroliers amb gas de petroli amb destinació a Índia i altres dos vaixells mercants amb destinació a Pakistan i Índia que han seguit la ruta meridional que han marcat les autoritats iranianes.
A l'espera que el Parlament iranià acabi de concretar una llei en preparació que imposaria una tarifa duanera als vaixells que vulguin creuar l'estret (i sempre després d'aprovació específica d'Iran), diversos països estan tancant acords bilaterals amb Teheran per obtenir els permisos de navegació, Tailàndia i Malàisia en les últimes hores.
El seguiment de la navegació és francament difícil perquè els sistemes electrònics iranians estan interferint amb els instruments de rastreig i els cargueros han rebut ordre de desactivar les seves transpondedores que envien la seva posició global als sistemes de seguiment.
Mentrestant, els petroliers iranians continuen navegant a pler i durant tot aquest mes de combats han transportat 1,6 millnes de barrils de cru diaris, segons el portal especialitzat Tankertrackers.
Un petrolier i un vaixell de càrrega iranians han entrat aquest dissabte en l'estret. No hi ha constància d'entrades de vaixells amb una altra bandera.