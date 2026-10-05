Quatre palestins morts en atacs israelians, inclòs un voluntari d'una ONG turca

MADRID, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Quatre palestins han mort aquest diumenge en atacs israelians sobre la Franja de Gaza malgrat l'alto el foc formalment en vigor, inclosos una nena i un voluntari d'una ONG turca a quiIsrael acusa de participar en l'atac del 7 d'octubre de 2023.
Entre els morts està Saqr al Qaisi, qui seria el responsable per a Gaza de la Fundació Deniz Feneri, una ONG turca, a qui Israel acusa de ser membre de la Força Nuqba, les forces especials de les milícies deHamas, i de participar en l'atac del 7 d'octubre de 2023 contra territori israelià.
Al Qaisi ha mort i altres deu persones han resultat ferides en un bombardeig israelià sobre un vehicle civil a Deir al Balah, al centre de la Franja de Gaza.