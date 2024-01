Quatre operatius de les Guàrdies Revolucionàries de l'Iran morts en un presumpte atac israelià a Damasc

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort, entre les quals quatre integrants de les Guàrdies Revolucionàries de l'Iran, en un presumpte atac aeri israelià contra un edifici residencial d'un barri del sud-oest de la capital de Síria, Damasc.

L'atac ha estat contra un edifici de quatre plantes al barri de Mezzeh, una zona de seguretat on hi ha diverses seus diplomàtiques internacionals, entre les quals les ambaixades de l'Iran o el Líban, si bé també hi ha edificis residencials.

En un primer moment, fonts de l'agència semioficial de notícies iraniana Mehr han estimat que almenys dos alts assessors de les Guàrdies Revolucionàries i dos membres més d'aquest cos han mort en aquest presumpte bombardeig israelià.

La informació ha estat confirmada poc després per les mateixes guàrdies en un comunicat recollit per l'agència semioficial de notícies Tasnim, en el qual han assenyalat directament Israel com a responsable i també han apuntat un nombre indeterminat de morts entre les forces del Govern sirià.

"Un cop més, el malvat i criminal règim sionista ha envaït la ciutat de Damasc, la capital de Síria, i durant l'atac aeri dels combatents del règim agressor i usurpador, diverses forces sirianes i quatre assessors militars de la república islàmica de l'Iran han estat fets màrtirs", d'acord amb la nota.

Elements de les Guàrdies fa anys que col·laboren amb el Govern sirià en qualitat d'assessors durant la guerra civil al país i han estat objectiu en més d'una ocasió de les bombes israelianes.

L'exèrcit israelià encara no s'ha pronunciat sobre aquest incident.