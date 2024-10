Quatre dels 16 migrants deportats a Albània tornen a Itàlia

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -

Quatre dels 16 sol·licitants d'asil que havien estat traslladats aquesta setmana cap a Albània des de l'illa de Lampedusa tornaran a Itàlia en el mateix vaixell militar, ja que es tracta de dos menors d'edat i dues persones més declarades vulnerables després d'una primera revisió.

Aquestes quatre persones desembarcaran pròximament a Bríndisi, a l'est d'Itàlia, segons l'agència de notícies AdnKronos. L'acord estableix que només poden ser traslladats als dos centres habilitats en territori albanès els homes adults no vulnerables que procedeixin de països considerats segurs --les autoritats van identificar els 16 migrants com egipcis i bangladeshians--.

La política migratòria és una de les grans qüestions que centraran la reunió de caps d'estat i de govern de la UE, davant la qual la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha convocat una primera trobada amb líders considerats afins i en presència, a més, de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Meloni va assegurar dimecres en unes declaracions a la premsa a Brussel·les que "molts països observen" les polítiques migratòries que Itàlia està duent a terme i, de fet, Von der Leyen va demanar aquesta setmana per carta als 27 "extreure lliçons" de l'acord amb Albània, qüestionat en canvi per les organitzacions defensores dels drets humans.