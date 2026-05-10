Qatar confirma un atac amb dron contra un buc mercant en les seves aigües territorials

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de Qatar ha confirmat aquest diumenge que un buc mercant procedent d'Unió dels Emirats Àrabs ha estat objecte d'un atac amb dron mentre estava en les seves aigües territorials, sense que s'hagin registrat víctimes.
"Un buc mercant de càrrega que es trobava en aigües territorials del país --al nord-est del port de Mesaieed-- i que procedia d'Abu Dabi, va ser atacat per un dron el diumenge al matí", ha indicat el Ministeri de Defensa a les seves xarxes socials.
L'incident ha provocat un incendi de "poca magnitud" dins de l'embarcació, que, una vegada ha estat controlat, ha continuat la seva travessia cap al port de Mesaieed, localitat situada a uns 43 quilòmetres al sud de la capital de Qatar, Doha.
"Es van prendre les mesures necessàries i es va coordinar l'actuació amb les autoritats competents", ha agregat la cartera militar, que no ha precisat l'origen del dron.