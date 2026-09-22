Qatar nega haver finançat a Hamas en rèplica a la revista 'The New Yorker' i estudia mesures legals

Ahmed Gomaa / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Qatar han emès aquest dilluns per la nit una rèplica a la revista nord-americana 'The New Yorker' per una publicació sobre finançament de Qatar al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), la qual cosa des de Doha han qualificat com a "informació falsificada i fabricada" davant de la qual estan "avaluant totes les opcions legals pertinents per evitar que continuï la difusió d'aquesta informació falsa".
"Les acusacions plantejades per 'The New Yorker' en el seu article publicat el 19 de setembre es basen en informació falsificada i fabricada", resa la nota difosa per l'Oficina Internacional de Mitjans de l'Estat de Qatar, que afirma que "s'assembla més a un blog d'afeccionats que a un reportatge d'una publicació de prestigi com 'The New Yorker'". "Rebutgem aquestes acusacions en els termes més enèrgics", remarca.
En concret, Qatar critica l'al·lusió a documents filtrats el 2021 pel portal francès Blast que reflectirien suposats pagaments des de Doha a polítics israelians --inclòs l'actual primer ministre, Benjamin Netanyahu--, figures públiques franceses i demandants en casos judicials a Regne Unit, entre altres.