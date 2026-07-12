Qatar.- Mor l'antic emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al Thani, als 74 anys d'edat

Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office
MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exmiembro de la família real i ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al Thani, ha mort aquest diumenge als 74 anys d'edat, segons ha informat oficialment el Govern de Qatar.
"Amb cors que creuen en el decret i la destinació d'Al·là, el Diwan Amiri lamenta la defunció del gran líder de la nació, que Al·là tingui misericòrdia d'ell, La seva Altessa l'Emir Patern, el xeic Hamad bin Khalifa Al Thani, qui va morir aquest matí, el 27 de Muharram de 1448, corresponent al 12 de juliol de 2026, a l'edat de 74 anys", ha anunciat l'òrgan en una publicació en xarxes socials.
L'Amiri Diwan, la seu oficial del Govern i l'oficina administrativa de l'Emir, ha agraït al difunt líder les seves "perdurables obres que va realitzar pel seu país i per les nacions àrabs i islàmiques".